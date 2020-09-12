Korona hastası genç sokağa atıldı!

İstanbul'da Tuzla Devlet Hastanesi önünde bekleyen Ensari Koç isimli genç, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastası olduğu için işinden atıldığını, kalacak yerinin olmadığını söyledi.





Koç, "Nefes almakta zorlanıyorum, hastaneye yatırılmadım. Kalacak yerim yok. Günlerdir hastanenin önünde yatıyorum." dedi.





Covid-19 hastası Ensari Koç sosyal medyada yayınladığı video ile yardım istedi.





"KİMSE BENİ ALMIYOR, SOKAKTA KALDIM"





Koç, "Gaziosmanpaşa’da çalışıyordum. Şantiyeler beni almadı. Şu an Tuzladayım, akrabaların yanına geldim, onlar da beni almadı. Başka gidecek yerim yok. Dün gece sokakta kaldım. Hastaneye de yatırılmadım. Nefes almakta zorlanıyorum, halsizim. Öksürüyorum. Çok zor durumdayım. Kimse bana yardım etmiyor." diye konuştu.



