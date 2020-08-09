Samanyolu Haber /Gündem / Korona hastası MHP'li vekil sahte negatif raporuyla KKTC'ye girmeye çalıştı /09 Ağustos 2020 10:36

Korona hastası MHP'li vekil sahte negatif raporuyla KKTC'ye girmeye çalıştı

MHP milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'de onlarca hastane olmasına rağmen bir ilçe hastanesinden aldığı 'Covid Negatif' raporu ile KKTC'ye girmeye çalıştı. Havaalanında yapılan 3 testi de pozitif çıkan Ersoy ülkeye alınmadı. Ersoy'un testinin daha önce de pozitif çıktığı iddia edildi.

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Kayseri’nin bir ilçesinden aldığı ‘Covid-negatif’ testi raporuyla KKTC’ye girmeye çalışan MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un, oyunu Ercan Havaalanında bozuldu. Ersoy’a KKTC’li sağlık çalışanlarının yaptığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Ersoy’un sonuca itiraz etmesi sebebiyle test 3 kez tekrarlandı. Ancak her defasında covid testi pozitif çıkan Ersoy’a ülkeye alınmayacağı iletilerek karantinaya davet edildi. Ersoy, hastanede tedavi altına alındığı süreçte TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne başvurarak özel ambulans uçakla Türkiye’ye naklini talep etti. MHP milletvekili, bu gece yarısı özel ambulans uçakla adadan ayrıldı.

TÜRKİYE’DEKİ TESTİ “POZİTİF” ÇIKTI

Mustafa Baki Ersoy’a daha önce yapılan test sonuçları “pozitif” çıkmıştı. Kayseri Ticaret Borsası’nda çalışan kız kardeşi ve babasının yanı sıra şoförünün de testi “pozitif” çıkan Ersoy, Bahçeli’nin talimatıyla, TBMM’deki “çoklu baro yasası” oylamasına katılmamıştı. MHP’li vekil, testi pozitif çıkmasına rağmen evindeki karantinanın son günlerinde Kayserispor’un maçlarında görüntülenmişti. Vekilin pozitif test sonucuna rağmen maçlara gidip normal yaşantısına devam etmesi tepki çekti. Diğer yandan MHP’li vekile testi pozitif olmasına rağmen negatif rapor veren doktorun kim olduğu da  araştırılıyor.
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