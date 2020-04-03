Korona hava tahminlerini neden etkiliyor ?

Çok sayıda ülke giriş ve uçuşları iptal edince hava trafiği yüzde 85 oaranında düştü. Hava trafik kontrolörleri şu anda normal hava trafiği hacminin sadece yüzde 15'i işlediğini açıkladı.







Ancak bu durum sadece Havayolları şirketleri, havaalanı çalışanlarını etkilemiyor.

Korona krizi aynı zamanda hava durumu hizmetleri de etkileniyor. Çünkü uçaklar havada sadece yolcu taşımıyor Yolcu uçakları uçuş sırasında hava durumu verilerini de topluyorlar





Avrupa Orta Vadeli Tahminler Merkezi'ne ( ECMWF) göre, uçaklar sıcaklık, rüzgar hızı , hava nemi hakkındaki bilgileri uydular haricinde en önemli bilgi kaynağıdır.





Hava trafiğinin kaybedilmesi nedeniyle yeterince veri toplayamayan uzmanlar gerekli tahminleri kolay yapamıyorlar .

Uzmanlar kriz bu şekilde devam ederse meteoroloji tahminlerinde isabetsizlikler yaşanacağını düşünüyor