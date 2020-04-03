Samanyolu Haber /Gündem / Korona hava tahminlerini neden etkiliyor ? /03 Nisan 2020 13:01

Korona hava tahminlerini neden etkiliyor ?

Dünyada seyahat kısıtlamaları nedeniyle uçuş sayısı büyük ölçüde düştü. Ancak havayolları şirketleri yanında meteoroloji yetkilileri de hava trafiğinin düşmesinden büyük ölçüde etkileniyor.

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Çok sayıda ülke giriş ve uçuşları iptal edince hava trafiği yüzde 85 oaranında düştü. Hava trafik kontrolörleri şu anda normal hava trafiği hacminin sadece yüzde 15'i işlediğini açıkladı. 

Ancak bu durum sadece Havayolları şirketleri, havaalanı çalışanlarını etkilemiyor. 
Korona krizi aynı zamanda hava durumu hizmetleri de etkileniyor. Çünkü uçaklar havada sadece yolcu taşımıyor Yolcu uçakları uçuş sırasında hava durumu verilerini  de topluyorlar

Avrupa Orta Vadeli Tahminler Merkezi'ne ( ECMWF)  göre, uçaklar  sıcaklık, rüzgar hızı , hava nemi hakkındaki bilgileri uydular haricinde en önemli bilgi kaynağıdır. 

Hava trafiğinin kaybedilmesi nedeniyle  yeterince veri toplayamayan uzmanlar gerekli tahminleri kolay yapamıyorlar . 
Uzmanlar kriz bu şekilde devam ederse meteoroloji tahminlerinde isabetsizlikler yaşanacağını düşünüyor 
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