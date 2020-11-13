Korona hiç hesapta yoktu!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının en çok etkilediği havacılıkta şirketler kriz atlatabilmek için personel sayısını azaltıyor. Alınan tedbirlere rağmen zarar katlandı.





Türk Havayolları (THY) 2020 yılının 3'üncü çeyreğinde net zararı 946 milyon TL'ye yükseldi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 3,7 milyar TL net kâr elde etmişti. THY'nin 9 aylık zararı ise 5,2 milyar TL,





Havalimanı işletmecisi TAV Havalimanları 2020 yılı 3'üncü çeyreğinde 444,9 milyon TL zarar açıklarken, geçen yılın aynı döneminde 561,1 milyon TL kâr elde etmişti.





HİSSE SENETLERİ DEĞER KAYBETTİ





Korona salgını havacılık hisselerini de vurdu. Dünyanın önemli havayolu şirketlerinin hisselerinde yılbaşından bu yana kayıplar yüzde 60'lara ulaştı.





Yılbaşından bu yana Lufthansa hisseleri yüzde 44, American Airlines hisseleri yüzde 59, United Airlines hisseleri yüzde 58, Air France-KLM hisseleri yüzde 60 değer kaybetti.





Türk Hava Yolları hisseleri aynı dönemde yüzde 19 eridi. Pegasus yüzde 34, TAV ise yüzde 36 değer kaybetti.





12 Aralık 2019'da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Korona hastalığı ulaştırma sektörünü neredeyse durdurdu. Ülkelerin sınırlarını birbirine kapattığı, şehirlerin karantina altına alındığı ve uçuşların askıya alındığı bu dönemde havacılık sektöründe tarihi düşük rakamlara ulaşıldı.





ŞİRKETLERİN GELİRLERİ YÜZDE 72,8 AZALDI





Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) salgının zirve yaptığı nisan ayında kilometre başına yolcu gelirinin yıllık bazda yüzde 94 azaldığını ve uluslararası havacılık sektörünün ise yüzde 98,4 daraldığını aktardı.





Eylül itibarıyla kilometre başına yolcu gelirinin yıllık bazda yüzde 72,8 daraldı.





IATA havacılık sektörünün Türkiye ekonomisine katkısını ölçtüğü raporuna göre 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan sektör, gayrisafi yurtiçi hasılayı 44,8 milyar dolar katkı sağlıyor.