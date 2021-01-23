Korona ilacında da önemli mesafe alındı

Aşıların ardından şimdi de Kovid-19 ilacında umutlar tazelendi. İlaç şirketi, Eli Lilly & CO, LY-CoV555 diye de bilinen Bamlanivimab adlı ilacın Faz 3 denemelerinin Kovid-19 hastaları üzerinde etkili olduğunu duyurdu.







FAT 3 ÇALIŞMALARI DA BAŞARILI OLDU





Aşılama çalışmaları başlamasına rağmen Kovid-19 salgını henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Salgınla mücadelede umut verici haber geldi. İlaç şirketi, Eli Lilly & CO, perşembe günü yaptığı açıklamada monoklonal antikor kombinasyon ilacının FAZ 3 çalışmalarının, huzurevi sakinleri ve personelleri arasında semptomatik Covid-19 enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olduğunu duyurdu.





BİN 97 KİŞİDE DENENDİ





CNN International’ın haberine göre, LY-CoV555 diye de bilinen Bamlanivimab adlı ilacın FAZ 3 denemelerine toplamda bin 97 kişi katıldı. Tüm sonuçların hakemli bir klinik dergide yayınlanmak üzere sunulacağını belirten şirket, çalışmanın bulgularını bir bülten olarak yayınladı.





Şirkete göre, ilacı alan huzurevi sakinlerinin semptomatik Kovid-19’a yakalanma riski yüzde 80’e kadar daha düşürdü.





Bulgular, Kasım ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yetişkinlerde ve çocuklarda hafif ila orta dereceli koronavirüs enfeksiyonlarını tedavi etmek için acil kullanım izni verilen antikor tedavisinde önemli olan önleyici bir ilaç kullanımını öneriyor.







İlaç şirketinin baş bilim sorumlusu Dr. Daniel Skovronsky, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:





“Bamlanivimab’ın ciddi Covid-19 hastalığına geçiren veya bakım evlerinde olanlar da dahil olmak üzere hastaneye yatma riski yüksek olan hastalar için halihazırda bir tedavi olarak mevcut olduğu için mutluyuz.”