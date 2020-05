Korona ile bağlantılı olduğu sanılan hastalık: ABD'de 15 çocuk hastaneye yatırıldı

Daha önce Avrupa ülkelerinde çocuklarda görülen ve korona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen Kawasaki hastalığına benzer vakalar ABD’de de görülmeye başlandı. New York’ta hastalığın belirtilerini gösteren 15 çocuğun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.





Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre; New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da 15 çocuğun hastanede tedavi gördüğünü doğruladı. Çocukların çoğuna daha önce korona virüsü teşhisi konulduğu ve yaşlarının da 2-15 arasında değiştiği belirtildi.





Çocuklarda görülen Kawasaki hastalığının belirtilerinden biri kalp dahil kan damarlarında görülen iltihap. Beş gün ya da daha uzun süre devam eden yüksek ateş, boğazdaki lenf bezlerinin şişmesi, dudaklarda kuruma, el ve ayak parmaklarda kızarıklık, gözlerde kızarıklık gibi belirtiler de hastalık sırasında gözlemlenebiliyor.





Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, New York’ta hastaneye kaldırılan 15 çocuğun çoğunda da yüksek ateş, kusma, ishal ve deri döküntüsü gibi belirtiler görüldü. Hastaneye kaldırılan çocukların beşinde suni solunum cihazı kullanılması gerekti. Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, New York’ta şu ana kadar bu hastalık yüzünden hayatını kaybeden hasta olmadı.





TRUMP: RAPORU AÇIKLAYACAĞIZ





Başkan Donald Trump da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün kaynağına ilişkin bir raporu önümüzdeki süreçte yayınlayacaklarını söyledi ancak tarih vermedi.





Korona virüsü vakalarının ABD’de yayılmaya başlamasından bu yana ilk kez yurt içi seyahate çıkan Trump, yola çıkmadan önce Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Virüsün tam olarak nereden yayılmaya başladığına ilişkin bir raporun önümüzdeki süreçte yayınlanacağını söyledi, ‘‘Bir süre içinde kesin olarak bunu bildireceğiz” dedi. Trump Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci’nin de Senato’da yönetimin Corona virüsü salgını karşısında aldığı önlemleri ve salgına müdahalesini mercek altına alan Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu komisyonda ifade vereceğini söyledi.





ÜLKEDE ÖLÜ SAYISI 69 BİNE ÇIKTI





Öte yandan, ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 109 artarak 1 milyon 214 bin 23’e, ölü sayısı ise 1338 artarak 69 bin 974’e yükseldi. ABD’de şimdiye kadar virüs testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 485 bine yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 188 bini geçti.





New York, 327 bin 374 vaka ve 24 bin 944 ölümle salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor. New York’u 129 bin 345 vakayla New Jersey ve 69 bin 87 vakayla Massachusetts takip ediyor.