Korona ile irtibatlı olduğu düşünülen yeni çocuk hastalığı Fransa’da da görüldü

İngiltere ve İtalya’nın ardından Fransa’da da çocuklarda, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile bağlantılı olabileceği düşünülen ateşli enflamasyon hastalığının görülmesi endişeye sebep oldu.





Paris’teki hekimlerin bu hastalığa dair uyarıda bulunduğunu belirten Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, her yaş grubundan 15 çocukta yüksek ateş, sindirim şikâyetleri ve kalbin zayıflamasına yol açabilecek damarlarda iltihap gibi belirtiler görüldüğünü söyledi.





ŞU ANA KADAR ÖLÜM VAK'ASINA RASTLANMADI





Franceinfo radyosuna konuşan Bakan Veran, bazı vakalarda kalp damarlarında da iltihaplanma görüldüğünü belirtti. Bakan, ölüm vak'asına ise rastlanmadığını söyledi.





Fransa Sağlık Bakanı, bu vak'alar arasında koronavirüs testi pozitif olmayan çocukların da bulunduğunu belirterek, hâlâ yanıtlanmamış “birçok soru” olduğunu kaydetti.





Bakan, bu iltihabi hastalık ile yeni tip koronavirüs arasında bağlantı kurmak için yeterince kanıt olmadığını vurguladı. Yine de bu konuya ilişkin bildirimleri “çok ciddiye” aldığını belirten Bakan, hastalığa dair “belirli bir huzursuzluğun” yanı sıra “belirli bir dikkatin” olduğunu ifade etti.





Veran, Fransa ve diğer ülkelerdeki hekim ve bilim insanlarına çağrıda bulunarak, bu tür vak'alar karşısında dikkatli olmalarını ve mümkün olduğunca çok bilgi toplamalarını istedi.





İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI DA İKAZ ETMİŞTİ





İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da dün yaptığı açıklamada, çocuklarda ateşli enflamasyon vak'alarına rastlandığını, hastalığın yeni tip Koronavirüs ile bağlantılı olabileceğinin düşünüldüğünü belirtmişti.





İngiliz sağlık yetkilileri, Kawasaki hastalığının belirtilerine benzeyen semptomlarla hastanelere başvuran çocukların arttığını bildirmişti.





5 yaş altı çocuklarda görülen Kawasaki hastalığının, ateş, ciltte kızarıklık, bazı bezlerin şişmesi ve nadir durumlarda kalp damarlarının şişmesi gibi belirtileri bulunuyor.





Hastalığın İngiltere’nin yanı sıra İspanya, İtalya ve İsviçre’de de bazı çocuklarda görüldüğü belirtiliyor.