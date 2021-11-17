Korona izni bitenler cezaevine dönecek ama 50 bin mahpusun yatağı yok

Pandemi nedeniyle 15 Nisan 2020'de açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahpusların 19 aylık salgın izni, 30 Kasım'da sona eriyor. Salgın izni pandemi süresince dokuz kez uzatılmıştı.





Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 369 ceza infaz kurumunda barındırılan 81 bin 815 hükümlü, 31 Ekim 2021 itibarıyla Covid-19 izninde bulunuyor.





DW Türkçe'ye konuşan Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nden Berivan Korkut, eğer bu mahpuslar yasal süre doluncaya dek cezaevine teslim olmazlarsa kaçak durumuna düşeceklerini belirtiyor. Korkut, teslim olmayan mahpusların yakalandıklarında firari cezası alacaklarını ve açık ceza infaz kurumunda bulunma dahil birçok haktan mahrum kalacaklarını ifade ediyor.







KİMLER DÖNECEK?







DW'nin haberine göre 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmişti.





Geri dönecek olanlar, normal koşullarda açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı kazanan ancak denetimli serbestlik, koşullu salıverilme süreçleri henüz başlamamış olan mahpuslar. İzin süresinde cezasının infazı dolan mahpuslar ise geri dönmeyecek.





50 BİN MAHPUSA YATAK YOK





Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 31 Aralık 2020 itibarıyla 370 cezaevinde 266 bin 831 mahpus bulunurken, toplam yatak sayısı 245 bin 200'de kalıyor. Bu durum, 2020 sonunda 21 bin 631 mahpusun yatağı olmadığı gerçeğini gözler önüne seriyor.







Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı istatistiklere göre ise 31 Ekim itibarıyla mahpus sayısı 294 bin 930'u buldu. Bu rakama Covid-19 izninde olanlar da dahil. Yatak sayısı izinde olanlar çıkarıldığında yeterli görünüyor. Ancak kasım sonu itibarıyla 81 bin 815 hükümlü cezaevlerine geri döndüğünde neredeyse 50 bin mahpus yataksız kalacak. Ceza infaz kurumlarının 251 bin 229 kapasitesi olduğunu söyleyen Berivan Korkut, "En az 43 bin kapasite fazlası mahpustan bahsediyoruz. İnsanların tecrit edilmesi gereken 14 gün karantina bölümleri de eklendiği zaman bu kapasite fazlası, koğuşların kalabalıklaşması ya da açık hapishanedeki alanların kalabalıklaşması gibi bir sorunla maalesef tekrar karşı karşıyayız" diyor.





Türkiye'de 2006 yılından bu yana 228 adet yeni ceza infaz kurumu açıldı. Mevcut ceza infaz kurumlarından 37'sine ise ek bina yapılarak toplam 196 bin 682 kişilik kapasite artışına gidildi. Adalet Bakanlığı 2022 yılında 18 yeni cezaevi daha açmayı hedefliyor.







