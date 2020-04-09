Samanyolu Haber /Gündem / Korona karantinasında bir büyük tehlike daha: Obezite /09 Nisan 2020 11:36

Korona karantinasında bir büyük tehlike daha: Obezite

Koronavirüs sebebiyle milyonlarca kişi eve kapandı. Spor salonları kapandı. Sokakta spor yapanlar olsa da bazı ülkelerde bu da yasaklanıyor.

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Spor yapmanın imkânsız hale geldiği ve evde sürekli bir şeyler yenilen karantina günlerinin bir diğer tehlikesi de obeziteye kapı aralaması.

Uzmanlar, Koronavirüs sebebiyle hareket kısıtlılığının da dikkate alınarak, dengeli beslenmenin önemine ve obeziteye dikkati çekti.

Sözcü'deki haberde Diyetisyen Hande Nur Uzun, korona günlerinde kişilerin doğru ve dengeli beslenmelerine daha çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Halk arasında şişmanlık, diğer bir deyişle obezitenin tüm dünyanın ortak sağlık problemlerinin başında geldiğini belirten Diyetisyen hande Nur Uzun, şunları söyledi: "Dünyada obezite problemi gün geçtikçe hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Temeli fazla yeme ve hareketsizlikten kaynaklanan bu sağlık sorununa karşı evde kalmamız gereken bu günlerde daha dikkatli olmalıyız. Pek çok insanımız evde kaldığı için sıkılabilir."

MÜMKÜN OLDUKÇA HAREKET EDİN

Uzun, "Boş vaktini değerlendirmek veya evde bir şeylerle uğraşmak adına çeşit çeşit yeme ve tatlıların yapıldığı bu günlerde beslenmemize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evde kaldığımız daha az hareket ettiğimizi de göz önünde bulundurursak ‘Evde kal’ günlerinde vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlü tutacak gıdalarla aşırıya kaçmadan beslenmeliyiz. İmkanlar ölçüsünde daha fazla hareket etmeliyiz.” dedi.

Yalnızlık duygusu ve sosyal yaşantıdan uzak hayatın can sıkıntısı ve stresle birlikte aşırı yemeye ve dolayısıyla obeziteye sebep olabildiğini belirten Uzun, bu dönemde kişilerin sosyal hayatına telefonla sürdürmesini tavsiye etti.
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