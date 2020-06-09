Almanya'da Tren fiyatlarında büyük indirim

Almanya'da hükümet ortakları korona salgını sebebiyle ekonomiyi canlandırma paketi kapsamında KDV'yi 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar düşürme kararı almıştı. Bu kararı tüketicilere ilk yansıtacağını açıklayan Almanya Demir Yolları, Deutsche Bahn ( DB) oldu. DB Yöneticileri hükümetin getirdiği "KDV indirimini müşterilerimize aktaracağız." açıklamasını yaptı. Yeni indirimler , promosyonlu biletlerin yanı sıra ,uzun mesafe tren kartları ve sezonluk biletler için geçerli olacak

Yerel ulaşım biletleri de daha ucuz olmalı







Bir çok uzman eyaletleri içinde tren yolculuklarının daha da ucuz olması gerektiğini düşünüyor. Almanya'da hükümet ortakları KDV'yi 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar düşürme kararı almıştı .Deutsche Bahn , Mart ayının ortalarında Corona krizinin bir sonucu olarak yolcu sayısı düştüğü için milyarlarca uro zarar etmişti. Ancak hükümet yeni kkaynaklar da aktaracak





Normalleşme ile Trenler yavaş yavaş tekrar doluyor





Almanya'da normalleşmenin ardından insanlar yavaş yavaş trene binmeye başladı. Ancak Hafta sonu uzun mesafe seyahatleri geçtiğimiz yılın yarısına ulaştı





4 BÜYÜK MARKETTE AÇIKLAMA YAPTI





Almanya'nın en büyük marketlerinden 4 tanesi KDV indirimlerini müşterilerine yansıtacakları açıkladı. ALDİ, Netto, EDEKA ve Rewe 1 Temmuzdan itibaren fiyatlarında indirime gidecek. Bu dört marketin aldığı kararın diğer marketlere de yansıması bekleniyor.

Almanya'da hükümetin aldığı karar kapsamında Katma Değer Vergisi geçici olarak yüzde 19’dan 16’ya düşürülecek. Temel gıda gibi ürünlerdeki düşük KDV oranıysa yüzde 7’den yüzde 5’e indirilecek

