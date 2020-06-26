Samanyolu Haber /Ekonomi / Korona Krizi'nde hasar büyük /26 Haziran 2020 11:09

Korona Krizi'nde hasar büyük

Alman havacılık devi Lufthansa'nın akabinde bölgenin en büyük 2'nci hava yolu şirketi olan Air France-KLM, Fransa'dan aldığı destek sonrasında Hollanda hükûmetinden 3,4 milyar euro yardım istedi.

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Air France-KLM'nin Hollanda birimi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) krizinden çıkmak için ne kadar yardıma ihtiyacı olduğuna dair müzakerelerde mutlu sona ulaştı. 

Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra'nın 26 Haziran'da parlamentoya yazdığı mektuba göre KLM devlet destekli ticari fonlardan 2,4 milyar euro ve doğrudan hükûmet kredisi olarak 1 milyar euro alacak.

DEVLET YARDIMI OLMAZSA BATACAKLAR

Fransa hükûmetinin Air France'a sağladığı 7 milyar euro kredi ve garantilerin akabinde Hollanda'nın da kesenin ağzını açması, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinin sektördeki gerilemeyi aşmasının devlet yardımına bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hava yolu devinin Alman rakibi Deutsche Lufthansa AG dün Alman hükûmetinin 9 milyar euroluk kurtarma paketi için hissedar onayını aldı.

Hem Fransa hem de Hollanda, Lufthansa'nın akabinde bölgenin en büyük 2'nci hava yolu şirket Air France-KLM'de hissedar konumunda.
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