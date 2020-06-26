Korona Krizi'nde hasar büyük

Air France-KLM'nin Hollanda birimi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) krizinden çıkmak için ne kadar yardıma ihtiyacı olduğuna dair müzakerelerde mutlu sona ulaştı.





Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra'nın 26 Haziran'da parlamentoya yazdığı mektuba göre KLM devlet destekli ticari fonlardan 2,4 milyar euro ve doğrudan hükûmet kredisi olarak 1 milyar euro alacak.





DEVLET YARDIMI OLMAZSA BATACAKLAR





Fransa hükûmetinin Air France'a sağladığı 7 milyar euro kredi ve garantilerin akabinde Hollanda'nın da kesenin ağzını açması, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinin sektördeki gerilemeyi aşmasının devlet yardımına bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi.





Hava yolu devinin Alman rakibi Deutsche Lufthansa AG dün Alman hükûmetinin 9 milyar euroluk kurtarma paketi için hissedar onayını aldı.





Hem Fransa hem de Hollanda, Lufthansa'nın akabinde bölgenin en büyük 2'nci hava yolu şirket Air France-KLM'de hissedar konumunda.