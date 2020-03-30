Korona krizinde İngiltere'den umut veren açıklama

Epidemiyologlar, Birleşik Krallık’ta koronavirüs salgının yayılma hızının yavaşlamak üzere olduğunu tahmin ettiklerini ve antikor testinin birkaç gün içinde kullanıma hazır hale gelmesini umduklarını açıkladı. Hükümete salgın konusunda danışmanlık yapan Imperial College London’dan Prof. Dr. Neil Ferguson, BBC Radyo’ya İngiltere’de yavaşlamanın ilk işaretlerini gözlemlediklerini söyledi. Ferguson, ülkede nüfusun üçte birinin, hatta yüzde 40’ının şu aşamada hiçbir belirti göstermediğini; ancak ellerindeki verilerin henüz kesin çıkarımlar yapmak için yeterli olmadığını kaydetti. Nüfusun yüzde 2 ila 3’ünün enfekte olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Ferguson, ayrıca geliştirilen antikor testlerinin son onay aşamasında olduğunu ve bunların haftalar sonra değil; birkaç gün içinde kullanıma hazır hale gelmesini umduklarını belirtti.

