Samanyolu Haber /Dünya / Korona kurallarını ihlal eden Norveç Başbakanına inceleme /19 Mart 2021 16:54

Korona kurallarını ihlal eden Norveç Başbakanına inceleme

Doğum günü kutlaması sırasında korona kurallarına uymadığı gerekçesiyle Norveç Başbakanı Solberg hakkında inceleme başlatıldı. "Kuralları daha iyi bilmem gerekirdi" diyen Solberg özür diledi.

SHABER3.COM

Norveç Başbakanı Erna Solberg hakkında, 60'ıncı doğum gününü kutlarken ülkede geçerli koronavirüs önlemlerine uymadığı gerekçesiyle emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

DW Türkçe'de yer alan haberde, Norveç Başkanı Solberg'in 60'ıncı doğum gününü kutlamak için kayak merkezi Geilo'da Şubat ayı sonunda geniş ailesi ile bir araya geldiği belirtildi. Bu çerçevede en az iki kere 10'dan fazla kişinin birlikte yemek yediği, bir restoranda yenen yemeğe Solberg'in gözündeki bir rahatsızlıktan dolayı katılmadığı ancak bu  yemekte 10'dan fazla kişinin bir arada olduğu aktarıldı. Bu yemekten bir gün sonra ise Solberg ve aile üyelerinin tatil için kiralanan evde bir araya geldiği kaydedildi. Ancak bu doğum günü kutlamalarına katılan kişi sayısının, Norveç'te korona kısıtlamaları çerçevesinde bu tür etkinliklerde bulunmasına izin verilen kişi sayısını aşması tepkilere yol açtı.

BAŞBAKAN ÖZÜR DİLEDİ

Bunun üzerine Başbakan Solberg Perşembe günü özür dileyen bir açıklama yaptı. NRK radyosuna konuşan Solberg, "bunu daha iyi biliyor olmam gerekirdi" dedi. Solberg, sözlerini "Her gün diğer insanlara enfeksiyondan nasıl korunacaklarını anlatıyorum, kuralları daha iyi biliyor olmam gerekirdi" şeklinde sürdürdü. Ancak Solberg, geçerli kuralları yeterince incelemediğini ifade etti.

Norveç Başbakanı Solberg, Facebook hesabından yaptığı açıklamada da yaptığı hata nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi. Solberg, "Ailem ile birlikte korona kurallarını ihlal ettiğimiz için özür dilerim. Bunun hiç olmaması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Norveç emniyet birimleri ise medyada çıkan haberler ve Solberg'in açıklamaları üzerine inceleme başlattı. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, yerel veya ulusal düzeydeki enfeksiyon koruma kurallarının ihlal edilip, edilmediği incelenecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korona kurallarını ihlal eden Norveç Başbakanına inceleme Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:38:45