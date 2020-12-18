Korona meslek hastalığı sayılacak

Sağlık çalışanlarının haftalardır sürdürdüğü, “Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) meslek hastalığı olarak kabul edilsin” mücadelesinin sonunda önemli bir adım atıldı. Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilecek.





Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10 Aralık 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, “Sağlık çalışanları için meslek hastalığı düzenlemesine ihtiyaç yok. Vazife malulü diye bir durum var.” ifadelerini kullanmıştı. Selçuk'u sözleri sağlık çalışanlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.





14 Aralık'ta Kabine toplantısının akabinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği adım atıldı.





BAKANLIKTAN 81 İL MÜDÜRLÜĞÜNE GENELGE





Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile bir genelge gönderildi. Sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne dair mevzuattan faydalanabileceği belirtilen genelgede ilgililerin müracaat bulunmaları istendi.







Genelgede şu ifadelere yer verildi: “Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu SGK Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir.”





İŞLEMLER HIZLANDIRILACAK





Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın imzalı genelgede, “Covid-19 sebebiyle meslek hastalığı veya vazife malullüğüne ilişkin tüm iş ve işlemlerin ivedi şekilde yürütülmesi için merkez ve taşra ilgili hizmet birimlerimizce gereken tüm tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim.” denildi.



