Samanyolu Haber /Sağlık / Korona mücadelesi 7 bin sağlıkçının hayatına mal oldu /05 Eylül 2020 14:41

Korona mücadelesi 7 bin sağlıkçının hayatına mal oldu

Uluslararası Af Örgütü’nün araştırmasına göre, tüm dünyada 7 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19’a yakalanarak, hayatını kaybetti. Sadece Meksika’da en az 1.320 sağlık çalışanının öldüğü doğrulandı.

SHABER3.COM

Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Birimi Direktörü Steve Cockburn konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "7 binin üzerinde kişinin, başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken ölmesi, sarsıcı boyutlarda bir krizdir. Güvenli bir iş ortamında çalışmak her sağlık çalışanının hakkıdır. Bu kadar yüksek sayıda kişinin nihai bedeli ödüyor olması bir skandal."

?Uluslararası Af Örgütü, 13 Temmuz’da yayınladığı raporda, 3 binin üzerinde sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü tespit etmişti.

Af Örgütü verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının en yüksek sayılara ulaştığı ülkeler şöyle: Meksika 1,320, ABD 1,077, Birleşik Krallık 649, Brezilya 634, Rusya 631, Hindistan 573, Güney Afrika 240, İtalya 188, Peru 183, İran 164 ve Mısır 159.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korona mücadelesi 7 bin sağlıkçının hayatına mal oldu Sonraki Haber >>

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Giresun mitingi ne anlatıyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:09:32