Samanyolu Haber /Sağlık / Korona mücadelesinde D vitamini çok etkili çıktı /07 Eylül 2020 13:33

Korona mücadelesinde D vitamini çok etkili çıktı

Yeni bir araştırma D vitamini endokrin sisteminin ana metabolitlerinden olan kalsidiolun kullanımının Covid-19'a karşı mücadele etkili sonuçlar doğurabileceğini tespit etti.

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t24 sitesinde yer alan habere göre İspanyalı bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmad kalsidiol kullanımı Covid-19 hastalarının yoğun bakım ihtiyacını ciddi anlamda düşürdü. Kalsidiolun hastalığın ağırlaşmasını önleyebildiği tespit edildi.

Cordoba'daki Reina Sofia Hastanesi'nde 76 Covid-19 pozitif hastanın bir bölümüne kalsidiol tedavisi uygulandı. Kalsidiol tedavisi gören 50 hastadan sadece 1'inin yoğun bakım ünitesine alınması gerekirken, tedaviyi görmeyen 26 hastadan 13'ü yoğun bakıma alındı.

D vitamini endokrin sisteminin ana metabolitlerinden olan kalsidiolun hastaların yoğun bakım ihtiyacını ciddi anlamda düşürdüğü sonucuna varıldı.
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