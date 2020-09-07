Korona mücadelesinde D vitamini çok etkili çıktı

t24 sitesinde yer alan habere göre İspanyalı bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmad kalsidiol kullanımı Covid-19 hastalarının yoğun bakım ihtiyacını ciddi anlamda düşürdü. Kalsidiolun hastalığın ağırlaşmasını önleyebildiği tespit edildi.





Cordoba'daki Reina Sofia Hastanesi'nde 76 Covid-19 pozitif hastanın bir bölümüne kalsidiol tedavisi uygulandı. Kalsidiol tedavisi gören 50 hastadan sadece 1'inin yoğun bakım ünitesine alınması gerekirken, tedaviyi görmeyen 26 hastadan 13'ü yoğun bakıma alındı.





D vitamini endokrin sisteminin ana metabolitlerinden olan kalsidiolun hastaların yoğun bakım ihtiyacını ciddi anlamda düşürdüğü sonucuna varıldı.