Samanyolu Haber /Sağlık / Korona nedeniyle New York borsaları düşüşle açıldı /19 Temmuz 2021 19:58

Korona nedeniyle New York borsaları düşüşle açıldı

New York borsası, korona virüs vakalarındaki artışın neden olduğu endişeyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,50 azalışla 34.168,41 puana geriledi.

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S&P 500 endeksi yüzde 1,09 düşüşle 4.280,10 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 azalarak 14.262,1 puan oldu.Artan Kovid-19 vakaları ve enflasyon endişelerinin etkisiyle geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da benzer bir seyir izledi. Endekslerdeki negatif seyirde, Kovid-19 vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler etkili oldu.

ABD'de Kovid-19 vakaları delta varyantının aşılanmayanlar arasında yayılmasıyla artış gösterdi. Vaka artışlarına ilişkin haberlerin ardından salgından en çok etkilenen hava yolu şirketlerinin hisseleri en çok kayıp yaşayan hisseler arasında yer aldı. ABD'li hava yolu şirketlerinden American Airlines'ın hisseleri yüzde 5'in, United Airlines'ın hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,21 seviyelerine kadar geriledi.

Analistler, Kovid-19 salgınındaki gelişmelerin yanı sıra temmuz ayına ait Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'li teknoloji şirketlerinin çeyreklik bilançolarının bu hafta yatırımcıların odağında olacağını belirtti.
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