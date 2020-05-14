Samanyolu Haber /Ekonomi / Korona önlemi verileri gelmeye başladı: Sanayi üretiminde Mart'ta düşüş /14 Mayıs 2020 10:22

Korona önlemi verileri gelmeye başladı: Sanayi üretiminde Mart'ta düşüş

TÜİK verilerine göre sanayi üretim endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 geriledi. Aylık bazda ise yüzde 7,1 gerileme görüldü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi koronavirüs salgınının etkilerinin en fazla hissedildiği ve önlemlerin alınmaya başladığı martta yüzde 7,1 azaldı. Sanayi üretimi yıllık olarak yüzde 2,0 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise aynı kaldı.



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