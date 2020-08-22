Samanyolu Haber /Sağlık / Korona ortadan kaldırılamayacak! /22 Ağustos 2020 17:41

Korona ortadan kaldırılamayacak!

İngiltere hükûmetinin eski baş bilim danışmanı Prof. Mark Walport, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) hiçbir zaman ortadan kaldırılamayacağını söyledi.

SHABER3.COM

BBC 4'te bir radyo programına konuk olan Prof. Walport, yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) griple kıyasladı ve virüsü kontrol altına almak için küresel çapta aşılama yapılması gerekeceğini söyledi.

"Bu virüs öyle ya da böyle bir şekilde kıyamete kadar bizimle olacak." diyen Walport, bu yüzden insanların düzenli aralıklarla aşı yaptırması gerekeceğini söyledi.

TEDBİRLER ARTIRILMALI

Walport, Koronavirüs'ün çiçek hastalığı gibi aşılamayla tamamen ortadan kaldırılamayacağını ifade etti.

İngiltere'de vak'a sayısının tekrar yükselmeye başladığına dikkati çeken Walport, doğru tedbirlerin alınmasıyla salgının tekrar kontrolden çıkmasının önlenebileceğini ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korona ortadan kaldırılamayacak! Sonraki Haber >>

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:07:24