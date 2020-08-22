Korona ortadan kaldırılamayacak!

BBC 4'te bir radyo programına konuk olan Prof. Walport, yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) griple kıyasladı ve virüsü kontrol altına almak için küresel çapta aşılama yapılması gerekeceğini söyledi.







"Bu virüs öyle ya da böyle bir şekilde kıyamete kadar bizimle olacak." diyen Walport, bu yüzden insanların düzenli aralıklarla aşı yaptırması gerekeceğini söyledi.





TEDBİRLER ARTIRILMALI





Walport, Koronavirüs'ün çiçek hastalığı gibi aşılamayla tamamen ortadan kaldırılamayacağını ifade etti.





İngiltere'de vak'a sayısının tekrar yükselmeye başladığına dikkati çeken Walport, doğru tedbirlerin alınmasıyla salgının tekrar kontrolden çıkmasının önlenebileceğini ifade etti.