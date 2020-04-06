Samanyolu Haber /Ekonomi / Korona otomotiv bayilerine sıçradı /06 Nisan 2020 21:28

Korona otomotiv bayilerine sıçradı

Otomotiv sektörünün korktuğu başına geldi.İstanbul’da büyük bir otomotiv bayisinin servis müdürü corona virüsünden dolayı vefat ederken, tüm çalışanlar karantinaya alındı.

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Bayi, vefat eden çalışanlarının anısına hürmeten perşembe gününe kadar kapanırken, sahibinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. 

Diğer taraftan yine İstanbul'da başka bir büyük bayinin 7 çalışanının corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. 

Özellikle satış sonrasında hizmete devam eden bayilerin durumuna ilişkin kısa süre içinde önlem alınması gerekiyor. Aksi takdirde gün içinde yüzlerce kişinin girip çıktığı bayi ve servislerde hem vaka hem vefat haberleri artabilir. 

BAŞKAN KAPANSIN DEMİŞTİ 

İşte bu riski gören Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada şunları belirtmişti:

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