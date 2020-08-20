Korona salgını doğal kaynaklara yaradı

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü’nün de aralarında bulunduğu pek çok çevre ve iklim örgütlenmesinin hesaplamalarına göre, koronavirüs pandemisi yenilenebilir küresel kaynakların tüketimini bu yıl üç hafta geciktirdi.







Geçen yıl 29 Temmuz olan Dünya Limit Aşımı Günü bu yıl 22 Ağustos olarak hesaplandı. 22 Ağustos Cumartesi gününden itibaren insanlar içinde bulunduğumuz yıla ait yenilebilir bütün kaynakları tüketmiş olacak ve payına düşenin üzerine geçerek gelecek yılın kaynaklarından tüketmeye başlayacak.





İnsanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin, dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün Dünya Limit Aşım Günü olarak kabul ediliyor.





2019’da Limit Aşımı Günü 29 Temmuz’du





Araştırmacılar, yenilenebilir kaynakların tüketildiği günün geçen yıl 29 Temmuz olduğunu hatırlatarak, bu yıl bu tarihin üç hafta geciktiğini ve böylesi bir iyileşmenin yıllardan beri ilk kez görüldüğünü vurguladı.





Uzmanlar bu gelişmenin korona pandemisi nedeniyle pek çok ülkenin sıkı tedbirler uygulaması sonucunda kaydedildiğinin altını çizerek, kalıcı bir gelişme olmadığını da vurguladılar.





Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre, doğal kaynaklartın tüketiminde kaydedilen yüzde 10’luk gerileme ağaç kesiminin azaltılması ve karbondioksit salınımındaki düşüş sonucu sağlandı.





Uzmanlar, insanların doğal kaynakların kendisini yenileyebilme hızından çok daha fazla tüketim yaptığını belirtiyor ve doğanın kendini rejenere etmesiyle karşılaştırıldığında yüzde 60 daha fazla kaynağın tüketildiğine işaret ediyor.





Limit Aşımı Günü ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor





İnsanların küresel bazda yol açtığı kaynak tüketimi hesaplamalarına ilişkin verileri Global Footprint Network (Küresel Ayak İzi Ağı ) ile York Üniversitesi hazırlıyor.





Limit Aşım Günü dünya geneli için ortalama ile saptanan bir güne işaret ediyor. Ancak kaynak kullanımı ülkeden ülkeye değiştiği için söz konusu gün ülkeler bazında farklılık gösteriyor.