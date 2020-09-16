Samanyolu Haber /Gündem / Korona salgını ile birlikte ABD'de evsizlik krizi patladı /16 Eylül 2020 09:03

Korona salgını ile birlikte ABD'de evsizlik krizi patladı

Korona salgını ile birlikte ABD'de evsizlik krizi patladı . Tablonun en karanlık olduğu şehirlerden biri Yaşam kalitesi söz konusu en üst şehirlerden biri olan San Francisco var

ABD'deki evsizlik krizi

Yaşam kalitesi söz konusu olduğunda, California eyaletindeki San Francisco ve Santa Barbara ile birlikte Hawaii eyaletindeki Honolulu, ülkenin en yaşanılası kentleri konumunda. 

Ancak bu yaşantının da bir maliyeti var .  ISABD hükümetinin resmi verilerine göre, San Francisco'da yaşayan ve yıllık 117 bin dolar  geliri olan bir aile artık "alt gelir grubuna" dahil sayılıyor. Şehirdr kiralarda oldukça yüksek . 

Salgın sebebiyle ABD'de ekonomisi ekilenen sehirlerin başında yine San Francisco geliyor . 

İnternet ve yüksek teknoloji merkezli işlerin getirdiği yüksek maaşların ödendiği bölge şimdilerde Krizi iliklerine kadar yaşıyor Bir çok kişi San Francisco gibi daha pahalı bölgelerde yaşayanlar, diğer şehirlere yöneliyor. 

Ancak bir çok kişi de şehirde evsiz yaşamayı tercih ediyor. Sosyal Medyada yayınlanan bir görüntü şehirdeki durumu da ortaya koydu  Bir film yapımcısı, San Francisco'daki Belediye Binası yakınında inşa edilen evsiz kamplara daha derinlemesine bakmak için drone görüntülerini kullandı.Ayrıc cep telefonu ile şehirdeki evsizlerin yaşadığı bölgeleri çeken film yapımcısı krizi ortata koydu
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