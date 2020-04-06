Korona salgını Suriye operasyonunu etkiledi

Savunma Bakanlığı: ‘‘Harekat Bölgelerinde Birlik Hareketleri Asgari Seviyeye İndirildi’’





Mili Savunma Bakanlığı, Corona virüsü salgını nedeniyle Suriye’de harekat bölgelerinde zorunlu olmadığı sürece personel ve birlik hareketlerinin asgari seviyeye indirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘‘Suriye’de harekat bölgelerinde görevli birliklerde harekat alanlarının giriş çıkışlarının asgari Ordu Komutanının müsaadesi ile yapılmasına yönelik düzenleme yapılmış, böylece zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirilmiştir’’ ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ‘‘Harekat bölgelerine doktorlar gönderilerek bizzat yerinde yoğun şekilde bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı eğitimler icra edilmiştir.





Yurt içine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup, müteakiben içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirler alınmış, Suriye’den yurt içine ikmal için gelen araçların dezenfektasyonu için KBRN Timleri görevlendirilmiştir’’ denildi.