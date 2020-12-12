Korona salgınında bile cadı avı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü cadı avı soruşturmasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 kişiyi gözaltına aldı.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına aldırmayan savcılık, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde çalışmayı, Asya Katılım Bankası'nda hesap açmayı, sendika ve derneklerde üyelik kaydı bulunmasını, Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yapmayı suç saydı.





KORONA SALGININDA BİLE CADI AVI





29 kişiden 28’i gözaltına alınırken, Covid-19 testi pozitif çıkan 4 kişi serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 24 kişiden 6’sı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılanlardan 3'ü ev hapsi, 4'ü "adli kontrol" şartıyla serbest kaldı.





Tutuklama kararı verilen 11 kişi İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.