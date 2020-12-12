Samanyolu Haber /Gündem / Korona salgınında bile cadı avı! /12 Aralık 2020 22:25

Korona salgınında bile cadı avı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü cadı avı soruşturmasında Hizmet Hareketi'ne mensup 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlardan 4'üne yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü cadı avı soruşturmasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 kişiyi gözaltına aldı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına aldırmayan savcılık, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde çalışmayı, Asya Katılım Bankası'nda hesap açmayı, sendika ve derneklerde üyelik kaydı bulunmasını, Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yapmayı suç saydı.

KORONA SALGININDA BİLE CADI AVI

29 kişiden 28’i gözaltına alınırken, Covid-19 testi pozitif çıkan 4 kişi serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 24 kişiden 6’sı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılanlardan 3'ü ev hapsi, 4'ü "adli kontrol" şartıyla serbest kaldı. 

Tutuklama kararı verilen 11 kişi İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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