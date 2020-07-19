Samanyolu Haber /Sağlık / Korona semptomları altı kümeye ayrıldı /19 Temmuz 2020 14:06

Korona semptomları altı kümeye ayrıldı

Yeni bir araştırma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) belirtilerini 6 farklı kümeye böldü. Semptomların kümelenmesinin bir hastanın solunum cihazına ihtiyaç duyup duymayacağının belirlenmesinde etkili olacağı belirtildi.

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The Guardian'da yer alan habere göre, medRxiv tarafından yayımlanan ve henüz hakem onayı almayan araştırmada ekibin geliştirdiği, yaklaşık 4 milyon kişi tarafından kullanılan uygulamadaki veriler incelendi. Araştırmacılar Covid-19 testi pozitif çıkan 1563 hastanın düzenli olarak durumlarına ilişkin yaptığı güncellemeleri inceledi. Hastaların 383'ü en az bir defa hastaneye gitti ve 107'si oksijen ya da solunum desteğine ihtiyaç duydu. 

t24'te yer alan habere göre ise araştırma sonucunda belirlenen 6 semptom kümesi şöyle oldu: 

Küme 1: Geçmeyen öksürük, kas ağrısı gibi genel olarak üst solunum yolu semptomları. Bu gruptakilerin yüzde 1,5'i solunum desteğine ihtiyaç duydu, yüzde 16'sı en az bir defa hastaneye gitti. En fazla görülen semptom kümesi bu oldu.
 
Küme 2: Küme 1'den daha sık görünen, ateşin de olduğu ve öğün atlamanın yaşandığı üst solunum yolu semptomları. Bu grup hastaların yüzde 4,4'ü solunum cihazına ihtiyaç duydu, yüzde 17,5'i en az bir defa hastaneye gitti. 

Küme 3: İshal gibi mide-bağırsak semptomları ağırlıklı. Bu gruptaki hastaların yüzde 3,7'si daha sonra solunum desteğine ihtiyaç duydu. Hastaların yaklaşık yüzde 24'ü hastaneye gitti.

Küme 4: Ağır yorgunluk, geçmeyen göğüs ağrısı ve öksürük. Bu grubun yüzde 8,6'sı solunum desteğine ihtiyaç duydu, yüzde 23,6'sı en az bir defa hastaneye gitti.

Küme 5: Kafa karışıklığı, öğün atlama ve ağır yorgunluk. Bu gruptaki hastaların yüzde 9,9'u solunum desteğine ihtiyaç duydu. Hastaların yüzde 24,62'sı hastaneye gitti. 

Küme 6: Kafa karışıklığı, yorgunluk, mide-bağırsak sorunlarının yanı sıra nefes darlığı ve göğüs ağrısı. Bu gruptaki hastaların yaklaşık yüzde 20'si solunum desteği aldı ve yüzde 45,5'i hastaneye gitti. Kümeler arasında en az görülen bu oldu. 

Araştırmacılar, ilk iki kümenin 'orta ağırlıkta semptomlar' olduğunu belirtti. Semptom takibinin bir Covid-19 hastasının tedavi döneminde sağlık çalışanlarına yardımcı olabileceği belirtildi. 
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