Korona şoku: Ölü sayısı 200 bini aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vak'alara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 400, vaka sayısı ise 2 milyon 867 bin 574'e ulaştı.





Virüs salgınında bugüne kadar en fazla can kaybı 52 bin 838 kişinin hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) görüldü.





ABD'yi 26 bin 384 can kaybı ile İtalya, 22 bin 902 ile İspanya, 22 bin 245 ile Fransa, 20 bin 319 ile İngiltere, 6 bin 917 ile Belçika, 5 bin 805 ile Almanya, 5 bin 650 ile İran ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.





1.000'DEN FAZLA KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÜLKELER:

Hollanda: 4 bin 409

Brezilya: 3 bin 704

Türkiye: 2 bin 706

Kanada: 2 bin 302

İsveç: 2 bin 192

İsviçre: 1.593

Meksika:1.221

İrlanda: 1.014





Çin'in Vuhan şehrinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.





Virüs bulaşan 819 bin 310 kişi iyileşirken, halen 1 milyon 847 bin 864 kişinin tedavisi sürüyor.