Samanyolu Haber /Dünya / Korona şoku: Ölü sayısı 200 bini aştı /25 Nisan 2020 19:46

Korona şoku: Ölü sayısı 200 bini aştı

12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde başlayan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 25 Nisan itibarıyla 200 bini geçti. Vak'a sayısı ise 3 milyona yaklaştı.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vak'alara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 400, vaka sayısı ise 2 milyon 867 bin 574'e ulaştı. 

Virüs salgınında bugüne kadar en fazla can kaybı 52 bin 838 kişinin hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) görüldü. 

ABD'yi 26 bin 384 can kaybı ile İtalya, 22 bin 902 ile İspanya, 22 bin 245 ile Fransa, 20 bin 319 ile İngiltere, 6 bin 917 ile Belçika, 5 bin 805 ile Almanya, 5 bin 650 ile İran ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.

1.000'DEN FAZLA KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÜLKELER:
Hollanda: 4 bin 409 
Brezilya: 3 bin 704
Türkiye: 2 bin 706
Kanada: 2 bin 302
İsveç: 2 bin 192 
İsviçre: 1.593
Meksika:1.221
İrlanda: 1.014

Çin'in Vuhan şehrinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 819 bin 310 kişi iyileşirken, halen 1 milyon 847 bin 864 kişinin tedavisi sürüyor.
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