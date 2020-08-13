Samanyolu Haber /Sağlık / Korona suda ya da plajda bulaşmaz mı? /13 Ağustos 2020 10:45

Korona suda ya da plajda bulaşmaz mı?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) plajda bulaşmadığı iddiasına cevap verdi.

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Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, Türkiye'ye yurt dışından olan her girişin risk oluşturabileceğini söyledi. 

İlhan, risklere karşı otellerin "Güvenli Turizm Sertifikası" almış olması gerektiğini belirterek, "Bu konuyu Kültür ve Turizm Bakanı'mız da açıklamıştı. 50 ve üzeri odaya sahip olan otellerin bu sertifikaya sahip olması gerekiyor. Gelen turistlere 30 euro karşılığında Koronavirüs testi yapılabilecek." diye konuştu.

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Otellerin yemekhanelerinde 'açık büfe' sisteminden vazgeçilmesi ve tek tek kişilere yemek servisi yapılması gerektiğini kaydeden İlhan, şunları söyledi: "1,5 metre kuralını mutlaka burada uygulamak gerekiyor. Plajdaki şezlongların sık olmaması gerekiyor. Otellerde yapılan çeşitli aktivitelerde fiziksel mesafeye dikkat edilmesi ve hepsinde maske takılması gerekiyor."  

"Suyun içerisinde olan durumlar dışarısında otel içerisinde maske takılması gerekiyor." diyen İlhan, "Hem bizim vatandaşlarımız da hem de dünyada 'Koronavirüs plajda, suda bulaşmaz' gibi yanlış bir algı var. Oysa ki suda yüzerken de mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Zira 1,5-2 metre yanınızda yüzen bir kişi hem de suda daha çok öksürüp, hapşırma söz konusu olabileceğini düşündüğümüzde elbette Koronavirüs bulaşması  söz konusu olabilir." dedi. 
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