Korona tedavisi gören kadın 5 düğüne gitmiş!

Kayseri’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısında artış olduğunu belirten Vali Şehmus Günaydın, hastanede Covid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki kadının 72 saatte 5 düğüne gittiğini söyledi.







Vali Günaydın, “Biz tedbirleri sıklaştırdıkça vatandaş civar vilayetlere gidip düğün yaptı. Onlar da tedbir alınca maalesef kaçak düğünler yapıldı. Düğün sahipleri, jandarma ve polis merkezine gidip izin almadan kaçak düğün yapıyor.” diye konuştu.





VALİ: KISITLAMALAR GELECEK





“1 Temmuz’da düğünleri serbest bırakmadık mı? Şimdi niye yasakladık?" sorularını yönelten Günaydın, "Kurallara uyulmadığı içindir. Başhekimimizin net söylediği, 80 yaşında teyze hâlâ hastanede Covid-19’dan yatıyor. Teyzeye 'Son 72 saatte nereye gittin?' diye soruyorlar. O da '5 düğüne gittim' demiş." ifadelerini kullandı.





Günaydın kuralların hepsini kenara bırakıp, tedbirlere uyulmazsa vak'a sayısının artacağını ve tekrar kısıtlamalar getirileceğini söyledi.