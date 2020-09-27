Samanyolu Haber /Gündem / Korona tedavisi gören Prof. Onat hayatını kaybetti /27 Eylül 2020 13:33

Korona tedavisi gören Prof. Onat hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Onat, hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat, Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Prof. Dr. Hasan Onat, Koronavirüs nedeniyle bir süre önce Ankara Sanatoryum Hastanesi'nde tedaviye alındı. Evli ve 2 çocuk babası olan Onat, dün hastanede hayatını kaybetti. AÜ İlahiyat Fakültesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fakültemiz İslam Mezhepleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Onat’ın, birkaç gün önce yakalandığı Koronavirüs sebebiyle tedavi görmekte olduğu Ankara Sanatoryum Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Çankırı Eldivan ilçesinde toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm İlahiyât camiamıza başsağlığı dileriz. Allah'tan geldik, sonunda O'na döneceğiz" denildi.


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