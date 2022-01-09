Samanyolu Haber /Gündem / Korona tedavisi gören Saadet lideri hastaneye yatırıldı /09 Ocak 2022 13:14

Korona tedavisi gören Saadet lideri hastaneye yatırıldı

Covid-19 tedavisine bir süredir evinde devam eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Covid-19'a yakal, dokto. Doktorlarının tavsiyesi üzerine hastaneye yatırıldı.

SHABER3.COM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Parti Sözcüsü Birol Aydın, Karamollaoğlu'nun tedavisinin hastanede süreceğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Aydın'ın paylaşımı şu şekilde:

"Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir.

Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir"

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korona tedavisi gören Saadet lideri hastaneye yatırıldı Sonraki Haber >>

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

İşte Nurdan Gündüz'ün Cenaze Töreni

İşte Nurdan Gündüz'ün Cenaze Töreni

‘Tabutta röveşata!’ gerçek oldu

‘Tabutta röveşata!’ gerçek oldu

'Çıkar telefonunu' diyen AKP'linin suratına desteyle para atıldı

'Çıkar telefonunu' diyen AKP'linin suratına desteyle para atıldı

AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

Yandaş profesörden, yandaşları bile isyan ettiren hesap(!)

Yandaş profesörden, yandaşları bile isyan ettiren hesap(!)

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:22:05