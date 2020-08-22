Samanyolu Haber /Gündem / Korona tedavisi görenlerin isimlerini WhatsApp'ta yaydılar /22 Ağustos 2020 13:55

Korona tedavisi görenlerin isimlerini WhatsApp'ta yaydılar

Çroum'da Covid-19 tedavisi gören kişilerin isim ve adres bilgilerini içeren listenin whatsapp üzerinden vatandaşlar arasında paylaşıldı. Valilik inceleme başlattı.

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Çorum’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören kişilerin isim ve adres bilgilerini içeren liste sızdırıldı. Valilik listenin paylaşılmasıyla ilgili tahkikat ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

Çorum Valiliği, yerel medyada, kentteki korona virüs tedavisi gören kişilerin isim ve adres bilgilerini içeren listenin whatsapp üzerinden vatandaşlar arasında paylaşıldığı yönünde çıkan haberler üzerine harekete geçti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, listenin kim ya da kimler tarafından ne amaçla dağıtıldığını tespit etmek üzere çalışma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“İlimizde yazılı veya internet üzerinden yayın yapan gazete veya sitelerde, whatsapp mesajları üzerinden bazı kişilere ait isim ve adres bilgilerinin yer aldığı listelerin paylaşıldığı ve bu listelerdeki şahısların tedavi gören Kovid-19 hastası veya bu hastalarla temaslı olduğu yönünde paylaşım ve bildirimlerin olduğu görülmüştür. Listelerin içeriğinin kim veya kimler tarafından ne amaçla dağıtıldığı yönünde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerekli tahkikat ve incelemeler başlatılmıştır.”
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