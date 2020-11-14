Samanyolu Haber /Gündem / Korona tedavisi görüyordu, hayatını kaybetti /14 Kasım 2020 23:44

Korona tedavisi görüyordu, hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) eski milletvekili Prof. Dr. Mithat Melen'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Prof. Dr. Mithat Melen hayatını kaybetti.

Melen'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

ESKİ BAŞBAKANLARDAN FERİT MELEN'İN OĞLU

Mithat Melen, 1947'de Ankara'da doğdu. Maliye ve Milli Savunma eski bakanlarından ve başbakanlardan Ferit Melen'in oğludur. 1971 yılında, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin İşletme Muhasebe bölümünü bitirdi. 

1973 yılında Brüksel'de NATO Sekreteryası’na uluslararası memur olarak girdi.

Askerlik görevinin ardından 1977 yılında Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Maliye Ataşesi oldu. 1979 yılında Brüksel Maliye Müşavirliğine yükseldi. 

Hazine Müsteşarlığı adına uluslararası ikili ekonomik ilişkileri yürüttü. Ardından Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı oldu. 1991 yılında ise Hazine Müsteşar Müşaviri görevini ifa etti.

3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) İstanbul 1'inci Bölge 1'inci sıradan milletvekili adayı oldu, ancak seçilememişti. 

22 Temmuz 2007 seçimlerinde 23'üncü dönem MHP İstanbul milletvekili olarak seçilmişti. 
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