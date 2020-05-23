Korona tedavisinde yeni umut!

İsrail’in Ben Gurion Üniversitesi'nde bir dakikadan az bir sürede sonuç veren ve doğruluğu yüzde 90 olan bir Korona testi geliştirdi.





Şimdi araştırmacılar, uygulamaya koymadan evvel, testin konvansiyonel swap testi kadar güvenli olup olmadığı konusunda deneyler yapıyor.





Amerikan Fox TV'de yayınlanan habere göre; test, üfleme tüpünden aldığı nefes örneğini Terahertz (Saniyede 1.000 milyar salınım) seviyesinde yüksek frekans ile bombalayarak, içindeki mikron seviyesindeki parçacıkları, özel bir maddeden yapılma nano teknoloji ürünü bir filtreden geçiriyor.





HASTA BİLGİLERİ ANINDA İLETİLİYOR





Değişiklikleri bir mikroçip ile analiz ediyor ve hasta bir kişinin nefesindeki parametreler ile karşılaştırıyor.





Sistem bu kadarla da kalmıyor. Testin yapıldığı coğrafi yeri ve hastanın kimliğini merkezi bir bilgisayar ağına göndererek, sağlık otoritelerinin anlık olarak virüsün yayılımını izlemelerini sağlıyor.