Samanyolu Haber /Sağlık / Korona tedavisinde yeni umut! /23 Mayıs 2020 19:42

Korona tedavisinde yeni umut!

İsrail’in Negev Çölünde yer alan Ben Gurion Üniversitesi araştırmacıları, bir boruya üflenmesi ile çalışan ve bir dakikadan az bir sürede sonuç veren ve doğruluğu yüzde 90 olan bir Korona testi geliştirdi.

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İsrail’in Ben Gurion Üniversitesi'nde bir dakikadan az bir sürede sonuç veren ve doğruluğu yüzde 90 olan bir Korona testi geliştirdi.

Şimdi araştırmacılar, uygulamaya koymadan evvel, testin konvansiyonel swap testi kadar güvenli olup olmadığı konusunda deneyler yapıyor. 

Amerikan Fox TV'de yayınlanan habere göre; test, üfleme tüpünden aldığı nefes örneğini Terahertz (Saniyede 1.000 milyar salınım) seviyesinde yüksek frekans ile bombalayarak, içindeki mikron seviyesindeki parçacıkları, özel bir maddeden yapılma nano teknoloji ürünü bir filtreden geçiriyor. 

HASTA BİLGİLERİ ANINDA İLETİLİYOR

Değişiklikleri bir mikroçip ile analiz ediyor ve hasta bir kişinin nefesindeki parametreler ile karşılaştırıyor.

Sistem bu kadarla da kalmıyor. Testin yapıldığı coğrafi yeri ve hastanın kimliğini merkezi bir bilgisayar ağına göndererek, sağlık otoritelerinin anlık olarak virüsün yayılımını izlemelerini sağlıyor.
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