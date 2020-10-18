Korona tedbirleri ekonomiyi vuracak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu üyesi Fabio Panetta, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Euro Bölgesi boyunca yeniden yükselişini durdurmaya yönelik olarak alınan tedbirlerin yerel ekonomileri olumsuz etkileyeceğini söyledi.







Panetta, Yunan gazetesi Kathimerini'ye verdiği mülakatta, "Bankanın son projeksiyonları büyümenin 2022 sonuna kadar kriz öncesi seviyelere döneceğini gösteriyor ve yeni önlemler bu tarihi daha da ileri itebilir." dedi.





Konuya yakın kaynaklar politika yapıcılar arasında bu ayki toplantıda tahvil alımlarını genişletmeye yönelik fazla bir iştah olmadığını belirtiyor. Ancak Panetta'ya göre ECB harekete geçmeye hazır.





ENFLASYONDAKİ ARTIŞ HÂLÂ ÇOK ZAYIF





"Enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde orta vadeli hedefimize getirmek için tüm araçlarımızı uygun bir şekilde ayarlamaya hazırız." diyen Panetta, ECB'nin son enflasyon verilerinin, enflasyon dinamiklerinin tahmin edilenden daha zayıf olduğunu gösterdiğini söyledi.





Salgın bankaların başa çıkmasını gerektiren büyük bir borç yüküne sebep oldu. Yunan bankaların borç stoku, on yıldır süren borç krizi nedeniyle halihazırda çok yüksek ve tahsili gecikmiş alacakların ortalaması ikinci çeyrekte yüzde 36,7 olarak gerçekleşti.