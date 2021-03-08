Samanyolu Haber /Gündem / Korona tedbirleri iklime olumlu katkı sağlamadı /08 Mart 2021 14:39

Korona tedbirleri iklime olumlu katkı sağlamadı

Salgın nedeniyle alınan kısıtlamalarla geçen yıl hayat durma noktasına gelmişti. Seyahatlerin kısıtlanmasıyla hava trafiği 2020’de ciddi anlamda azalırken, sokaklardaki araç trafiği hareketliliği de minimum seviyeye inmişti.

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Bu nedenle korona tedbirlerinin iklime olumlu etki sağladığı yönünde genel bir kanı oluşurken, Kanadalı bilim insanları yaptıkları son araştırmada bunun doğru olmadığını tespit etti. Science Advances adlı bilim dergisinde araştırma sonuçlarını tanıtan bilim insanlarına göre, salgın tedbirlerinin ikileme uzun vadede bir katkısı olmayacak. Bilim insanları, 2020 yılında çevreye salınan karbondioksit hacminin yüzde 7 oranında azaldığını ancak bunun uzun vadede hiçbir etkisinin olmayacağını söyledi. Makalede, “Araştırma sonuçlarımız, emisyon hacminin büyük oranda düşmesi halinde bile bunun iklim üzerinde çok az, hatta belki de hiç ispatlanamayacak kadar küçük etkisi olacağını açıkça ortaya koymuştur” denildi.
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