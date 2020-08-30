"Korona testinden vurgun yapıyorlar, üstelik pozitifleri sisteme de girmiyorlar"

Demir ve Kılıç, “Duruma göz yuman ve özel sağlık kuruluşları hakkında gereğini yapmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca derhal istifa etmeli” çağrısını yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü açıklamalar yaparak günlerdir söylediklerini itiraf etmeye başladıklarını söyleyen Demir ve Kılıç, 26 Ağustos’ta OHSAD’ın internet sayfasında yayımladığı “PCR Testi Veri Girişleri Hakkında Önemli Duyuru”yu anımsattı.







Duyuruda, “Test ücreti için belirlenen fiyat üzerinden ücret alındığı, test sonuçlarının sisteme girilmediği” konusunda yoğun şikâyetler alındığı bilgisine yer verildiğini kaydeden Demir ve Kılıç, “AKP iktidarının koruyucu sağlık hizmetlerini ve kamusal sağlık sistemini çökertme pahasına koruyup kolladığı ve özenle büyüttüğü özel sağlık sektörü, PCR testi için vatandaşı soymakta, test sonuçları pozitif çıkan vakaları sisteme girmeyerek salgının yayılmasına neden olmakta ancak Sağlık Bakanı’nın sesi hâlâ çıkmamaktadır” dedi.