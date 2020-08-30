Samanyolu Haber /Gündem / "Korona testinden vurgun yapıyorlar, üstelik pozitifleri sisteme de girmiyorlar" /30 Ağustos 2020 10:48

"Korona testinden vurgun yapıyorlar, üstelik pozitifleri sisteme de girmiyorlar"

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde ve gözetiminde PCR testi için fazla ücret alarak yurttaşları mağdur ettiğini, sonuçları pozitif çıkan vakaların sisteme girilmeyerek salgının yayılmasına yol açtığını savundu.

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Demir ve Kılıç, “Duruma göz yuman ve özel sağlık kuruluşları hakkında gereğini yapmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca derhal istifa etmeli” çağrısını yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü açıklamalar yaparak günlerdir söylediklerini itiraf etmeye başladıklarını söyleyen Demir ve Kılıç, 26 Ağustos’ta OHSAD’ın internet sayfasında yayımladığı “PCR Testi Veri Girişleri Hakkında Önemli Duyuru”yu anımsattı.

Duyuruda, “Test ücreti için belirlenen fiyat üzerinden ücret alındığı, test sonuçlarının sisteme girilmediği” konusunda yoğun şikâyetler alındığı bilgisine yer verildiğini kaydeden Demir ve Kılıç, “AKP iktidarının koruyucu sağlık hizmetlerini ve kamusal sağlık sistemini çökertme pahasına koruyup kolladığı ve özenle büyüttüğü özel sağlık sektörü, PCR testi için vatandaşı soymakta, test sonuçları pozitif çıkan vakaları sisteme girmeyerek salgının yayılmasına neden olmakta ancak Sağlık Bakanı’nın sesi hâlâ çıkmamaktadır” dedi.
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