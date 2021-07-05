Samanyolu Haber /Gündem / 'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım! /05 Temmuz 2021 11:33

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Salgının başlarında "Koronavirüs Türkleri etkilemez" şeklindeki açıklaması gündem olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, birçok araştırma yaptığını ve literatüre çok şey kattığını söyledi. Erbaş, "80 yaşındaki bir Türk bilim adamının yapacağını 40 yaşında bitirdim. Benim önümde kırk yıl daha var. Eğer ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım" dedi.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlarında "Koronavirüs Türkleri etkilemez" şeklindeki açıklamasıyla konuşulan Doç. Dr. Oytun Erbaş, Hakan Bilgin'in sunduğu 'Mekanın sahibine geldik' adlı programda bazı açıklamalarda bulundu.

Erbaş, "Birçok araştırma yaptım, literatüre çok şey kattım. Ve ölürken ben 80 yaşındaki bir Türk bilim adamının yapacağını 40 yaşında bitirdim. Benim önümde kırk yıl daha var. Eğer ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım. Bak bunda mütevazı değilim. Çünkü şu an bir Oytun yetişmeye kalksa kırk sene sürer" dedi.
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