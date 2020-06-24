Samanyolu Haber /Dünya / Korona uçak da düşürmüş... /24 Haziran 2020 14:36

Korona uçak da düşürmüş...

Pakistan’da geçen ay meydana gelen ve 97 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan uçak kazasının ‘pilot hatasından’ kaynaklandığı kesinleşti. Soruşturmaya göre, pilotlar iniş sırasında koronavirüs salgınını tartışıyordu ve uçağa yeteri kadar odaklanmadı.

SHABER3.COM

Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA)ait Airbus 320 serisi yolcu uçağının 22 Mayıs’ta yaptığı kazaya dair ön araştırma raporu tamamlandı.

Bulguları parlamentoyla paylaşan Pakistan Federal Havacılık Bakanı Ghulam Sarwar Han, “Pilot da kontrolör de standart kuralları takip etmedi” diyerek facianın ‘insan hatasından’ kaynaklandığını açıkladı.

Bakan, pilotların uçağı indirmeye çalıştıkları sırada koronavirüs salgınını tartıştıklarını ve otomatik pilotu devre dışı bıraktıklarını belirtti.

“Maalesef pilot kendine fazlasıyla güveniyordu” diyen Han, uçağın karaya yaklaşırken olması gereken irtifanın iki katından daha yüksekte uçtuğunu aktardı.

Bu nedenle pilot ve hava trafik kontrolörlerinin standart uçuş protokollerini görmezden geldiği, bunun da uçağın motorlarına zara verecek bir inişe yol açtığı belirtildi.

Sadece iki kişi kurtulmuştu

Pakistan’ın son sekiz yıldaki en büyük uçak faciası olarak kayıtlara geçen kaza, salgın nedeniyle yaklaşık iki ay boyunca ara verilen iç sefer uçuşlarına yeniden başlanmasının hemen ardından yaşandı.

Lahor- Karaçi seferi yapan yolcu uçağı, Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inmeye çalışırken, iki motorunun da durması sonucu ülkenin en büyük şehri olan 20 milyon nüfuslu Karaçi yakınlarında yerleşim bölgesinin üzerine düşmüştü.

Toplam 99 kişiyi taşıyan uçaktan sadece iki kişi kurtulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korona uçak da düşürmüş... Sonraki Haber >>

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:35:17