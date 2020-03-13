Korona uzayı da etkiledi: Mars görevi ertelendi









ExoMars görevinin Kızıl Gezegen'de daha önce hayat olup olmadığını belirlemek amacıyla bu yaz fırlatılması planlanıyordu. Ancak Rus ve Avrupa uzay ajanslarına göre koronavirüsle ilgili sorunları da içeren problemler nedeniyle fırlatma tarihi 2022'ye ertelendi.





Yetkililer, temmuzdaki fırlatma öncesinde hala bir dizi testin yapılması gerektiğini söyledi. Ancak yetkililer görevin başarıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamayı amaçlayan bu testlerin zamanında tamamlanamayacağını belirtiyor.





Uzay ajansları, ileri testlerin her halükarda gerektiğini belirtirken koronavirüsün yayılmasının fırlatma öncesi faaliyetlerin son aşamasını "tehlikeye attığını" açıkladı.





Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Roscosmos Genel Müdürü Dmitri Rogozin, "Fırlatmayı 2022'ye erteleme yönünde zor ama etraflıca değerlendirilmiş bir karar aldık" dedi.





"Avrupa'daki epidemiyolojik durumun şiddetlenmesine bağlı mücbir koşullar, uzmanlarımıza pratikte diğer endüstri ortaklarına gezilere devam etme konusunda hiçbir olanak bırakmıyor. Bunun yanı sıra karar aslen ExoMars'ın tüm sistemlerinin sağlamlığının azami düzeye çıkarılması ihtiyacıyla alındı. Bizim ve Avrupalı meslektaşlarımızın görevin başarısına yönelik attığı bu adımların haklı çıkacağından ve görevin yerine getirilmesi konusunda tartışmasız biçimde sadece olumlu sonuçlar vereceğinden eminim."





ExoMars'ın artık 2022'de fırlatılması hedefleniyor. Bu tür fırlatmaların gerçekleşebilmesi için gezegenlerin doğru biçimde hizalanması gerekiyor. Buysa her iki yılda yaklaşık 10 günlük zaman aralığında sağlanabiliyor.





Görevin yıldızı Rosalind Franklin isimli uzay aracı, gezegenin geçmişinde hayat olup olmadığını belirlemek amacıyla Mars yüzeyinde iki metre derinliğinde delik açacak.