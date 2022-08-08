Korona vakaları patlayınca 80 bin turist ülkede mahsur kaldı





Sanya'da spa ve bar gibi eğlence mekanları geçtiğimiz haftadan bu yana Covid-19 kısıtlamaları kapsamında kapatıldı. Market ve eczane gibi temel ihtiyaç mağazaları ise hizmet vermeye devam ediyor.

Hainan Adası'nın güneyindeki sahil kenti Sanya'yı Covid-19'un sıcak noktası ilan eden yetkililer, kentte kısıtlamalara başvurdu.Pazar günü toplamda 483 aktif vaka bildirilen kentte önceki gün Covid-19 tedbirleri uygulanmaya başladı.Yetkililer Covid-19 vakaları nedeniyle hafta sonu kentten tüm uçak ve tren seferlerini iptal etti.Sörfçüler için favori olan ve Çin'in Hawai'si olarak bilinen Sanya'da bulunan turistlerin kentten çıkabilmesi için PCR testi koşulu getirildi.Sağlık makamları, kentten ayrılmak isteyen turislerin son 7 gün içinde 5 negatif test sonucu göstermesi gerektiğini bildirdi.80 binden fazla turistin bulunduğu Sanya'da yetkililer otellerden seyahat kısıtlamaları kaldırılana dek müşterilerine yüzde 50 indirim sunulmasını talep etti.Çin sıfır Covid-19 vakası politikası uygulamaya devam ediyor. Karantina ve kısıtlamalardan henüz vazgeçmeyen tek büyük ekonomi Çin. Covid-19'un başlangıcından bu yana ülkenin sınırları neredeyse tamamen kapalı tutuluyor.