Samanyolu Haber /Gündem / 'Korona var' diye denize düşen kişiye el uzatmadılar /22 Ekim 2020 15:56

'Korona var' diye denize düşen kişiye el uzatmadılar

İstanbul Kadıköy’de dengesini kaybederek denize düşen Şenol Kuş'u kurtarma operasyonu yapıldı. Görgü tanığı, bazı vatandaşların "Koronavirüs var" diyerek el uzatmadığını söyledi.

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Kadıköy sahilde deniz kenarında oturan Şenol Kuş ayağı kaydığı için dengesini kaybederek denize düştü. Denizde boğulma tehlikesi geçiren Kuş'u gören vatandaşlar itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri denizdeki adamı gemi halatına sararak vatandaşların da yardımı ile sudan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Enes Gündüz, "Kalabalığı görünce, hemen koştum. Baktım adam denize düşmüş hemen tuttum onu suyun içindeyken. Birkaç kişi daha yardıma geldi. Çevredeki çoğu vatandaş resmen 'Virüs var' diye adamın elini tutmamak için yardım bile etmedi" şeklinde konuştu.
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