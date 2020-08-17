Korona virüs aşısında büyük tehlike

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, Korona virüs aşısının 2 hafta içerisinde hazır olacağını açıklayan Rusya, aşının seri üretimi ve dağıtımı için Brezilya ile anlaştığını duyurmuştu. Rusya’nın korona virüs aşısının bulunduğuna ilişkin açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu konu ile ilgili temkinli açıklamalar yaptı, birçok ülke ve akademisyenden de Rusya’nın açıklamasına tepki geldi.





Açıklamalarda bulunan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Korona Virüs İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aşının güvenli olduğunu ispat etmek amacıyla kızına yaptırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pala, "Putin’in kızına aşı yaptırmış olması aşının yeterliliğini göstermez. Türkiye’den örnek verelim. Hatırlarsanız içme suyuna bağlı salgınlar sırasında bazı yetkiller televizyonlara çıktı. Tartışılan içme suyundan bir bardak içip, ‘Bakın sorun yok’ dediler ama sonra ortaya çıktı ki aslında kanalizasyon karışmış içme suyuna. Ya da Çernobil örneğine gidelim. O zamanın tarım sanayi bakanı televizyonda radyasyonlu çay içip, ‘Bakın hiçbir şey yok’ dedi ama anlaşıldı ki çayda çok ciddi bir radyasyon yüklemesi var” dedi.



