Korona virüs çocuklarda nasıl belirti veriyor?

Sputnik'te yer alan habere göre Komarovskiy, yaptığı açıklamada, çocukların koronavirüs enfeksiyonunu kolay atlattığını hatırlatarak, koronavirüsün çocuklarda akut solunum yolu viral enfeksiyonları hastalıklarına benzediğini kaydetti.







Komarovskiy, koronavirüsle enfekte olan çocuklarda kusma ve ishalin başlıca belirtiler olduğunu belirtti.





Hastalığın etken maddesinin dışkı yoluyla dışarı atılmasının uzun sürdüğünü vurgulayan Komarovskiy, “Çocuklarda, nefes alma sıklığı veya ritminde değişiklik, dışkı ile ilgili sorunlar gibi semptomlar dikkatle takip edilmelidir” dedi.





Komarovskiy, son zamanlardaki çocuk ölümlerinin neredeyse hepsinin koronavirüsle ilgisi olmayan ciddi patolojilerle bağlantılı olduğunu belirtti.