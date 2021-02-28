Samanyolu Haber /Gündem / Korona virüs güncel tablosu açıklandı /28 Şubat 2021 19:12

Korona virüs güncel tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre Türkiye'de bugün 66 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 8 bin 42 kişi de hastalığa yakalandı.

SHABER3.COM

Son dakika haberine göre Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu açıklandı. Vefat oranlarındaki düşüş, uzun zaman sonra yüzleri güldürdü.     

Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 569' yükseldi.    

Bugün toplam 109 bin 639 test yapıldı. Semptom gösteren 610 kişiyle birlikte toplam 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588 oldu.    

Bugün iyileşen 6 bin 511 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 572 bin 234’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 191 olduğu açıklandı. 
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