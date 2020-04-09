Samanyolu Haber /Gündem / Korona virüs insanlardan hayvanlara geçebiliyor mu ? /09 Nisan 2020 09:46

Korona virüs insanlardan hayvanlara geçebiliyor mu ?

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, korona virüsn insanlardan , evcil hayvanlara hatta bir kaplana geçtiği iddialarını araştırdıklarını açıkladı

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü'nün Korona virüs salgını ile ilgili ekibin teknil lideri Dr. Maria Van Kerkhove korona virüsünün hayvanlara geçtiği yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. 

Dr. Kerkhove “Belçika’da bir kedi , Hong Kong’da da olan iki köpeğin insanlardan enfekte olduğu haberlerini hatırlatarak  son zamanlarda Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bir kaplanın da sahibinden enfekte olduğunu duyduk.” dedi. 


Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde “Evcil hayvanlara virüsün nasıl bulaştığını gerçekten anlamak için araştırmalar yapan birkaç grubun olduğunu söyleyen Dr. 
Kerkhove, Wuhan’daki kediler üzerinde yapılan bir çalışmada, evcil hayvanların da koronavirüs ile enfekte olabileceği ortaya çıktı' dedi 
Dr. Kerkhove Aslında bir çok uzman , insanların hayvanlara virüsü bulaştıra  bileceğine ancak hayvanların insanlara bulaştırmayacağına inandığını da hatırlattı 
Kerkhove, DSÖ’nün hayvanlardaki koronavirüse daha derinlemesine bakmak için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ile yakından çalıştığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık acil durumları programının genel müdürü Dr. Mike Ryan basın toplantısında, insanlarla birlikte enfekte olma olasılığı yüksek olan hayvanlara “saygılı ve nazik kalmamız gerçekten önemli” dedi.



Pazar günü, yetkililer, Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki Nadia adında 4 yaşındaki bir kaplanın test sonucunun  COVID-19 için pozitif çıktığı açıklamıştı 



Testi Pozitif çıkan kaplanın bir hayvanat bahçesi çalışanı tarafından enfekte olduğuna inanılıyor. Şubat ayı sonlarında da Hong Kong'ta bir  köpekte koronavirüs  bulunmuştu 

Dr. Kerkhove, sonuçların köpeğe virüsü, hasta sahibinden aldığı ancak virüs seviyesinin düşük olduğunu ve  o zamandan beri köpeğin “iyiye gittiğini” söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korona virüs insanlardan hayvanlara geçebiliyor mu ? Sonraki Haber >>

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:45:48