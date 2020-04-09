Korona virüs insanlardan hayvanlara geçebiliyor mu ?

Dünya Sağlık Örgütü'nün Korona virüs salgını ile ilgili ekibin teknil lideri Dr. Maria Van Kerkhove korona virüsünün hayvanlara geçtiği yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.







Dr. Kerkhove “Belçika’da bir kedi , Hong Kong’da da olan iki köpeğin insanlardan enfekte olduğu haberlerini hatırlatarak son zamanlarda Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bir kaplanın da sahibinden enfekte olduğunu duyduk.” dedi.









Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde “Evcil hayvanlara virüsün nasıl bulaştığını gerçekten anlamak için araştırmalar yapan birkaç grubun olduğunu söyleyen Dr.

Kerkhove, Wuhan’daki kediler üzerinde yapılan bir çalışmada, evcil hayvanların da koronavirüs ile enfekte olabileceği ortaya çıktı' dedi

Dr. Kerkhove Aslında bir çok uzman , insanların hayvanlara virüsü bulaştıra bileceğine ancak hayvanların insanlara bulaştırmayacağına inandığını da hatırlattı

Kerkhove, DSÖ’nün hayvanlardaki koronavirüse daha derinlemesine bakmak için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ile yakından çalıştığını söyledi.





Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık acil durumları programının genel müdürü Dr. Mike Ryan basın toplantısında, insanlarla birlikte enfekte olma olasılığı yüksek olan hayvanlara “saygılı ve nazik kalmamız gerçekten önemli” dedi.













Pazar günü, yetkililer, Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki Nadia adında 4 yaşındaki bir kaplanın test sonucunun COVID-19 için pozitif çıktığı açıklamıştı













Testi Pozitif çıkan kaplanın bir hayvanat bahçesi çalışanı tarafından enfekte olduğuna inanılıyor. Şubat ayı sonlarında da Hong Kong'ta bir köpekte koronavirüs bulunmuştu





Dr. Kerkhove, sonuçların köpeğe virüsü, hasta sahibinden aldığı ancak virüs seviyesinin düşük olduğunu ve o zamandan beri köpeğin “iyiye gittiğini” söyledi.