Koronavirüs kanalizasyondan bulaşır mı?

Koronavirüs'ün atık sulardan bulaşıp bulaşmayacağı konusunda tartışma yaşanıyor.







Atık sularda Koronavirüs, antibiyotiğe dirençli bakteriler, çocuk felci ve kızamık virüsü gibi Koronavirüs'ün de bulunabileceğinden uzak durulması gerektiği yönünde çokça görüş var.





Almanya'da bu konuda araştırma yapan Virolog John Ziebuhr atık suların zararsız olduğunu söyledi. Ziebuhr, "Bağırsak ve bağırsak hareketlerinde aslında birçok Koronavirüs tespit edilir. Bu virüslerin enfektivitesi son derece düşüktür." dedi.





Bunun sebebi atık suda sadece virüsün RNA'sının kalmasıdır. Bu, virüsün "kenetlenebilmek için" bazı proteinlerden yoksun olduğu anlamına gelir.