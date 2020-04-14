Samanyolu Haber /Gündem / "Koronavirüs'e iyi geliyor" denilen ilacın ciddi yan etkisi çıktı /14 Nisan 2020 10:14

"Koronavirüs'e iyi geliyor" denilen ilacın ciddi yan etkisi çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ciddi tartışmalara sebep olan ve Başkan Donald Trump'ın son günlerde sıklıkla bahsettiği "hidroksiklorokin" adlı ilaç konusunda yeni bir araştırma yayımlandı.

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Şu ana kadar Covid-19 için onaylanmış bir ilaç yok. Bu yüzden şiddetli vak'aların ana tedavisi oksijen tedavisi ile yapılıyor. İnsanların nefes almasına yardımcı olan ventilatörler ve destekleyici cihazlar kullanılıyor. 

Bazı hastalar standart antibiyotikler ile tedavi edilmeye çalışılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği sıtma ilacının ciddi yan etkileri ortaya çıktı 

New York Times gazetesinin haberine Brezilya Devleti tarafından finanse edilen ve cumartesi günü yayınlanan tıbbi makalede sıtma ilacı ile ilgili araştırmalar yer aldı 

İKİ İLAÇ ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Sağlık uzmanları, Covid-19 ile mücadeledeki etkinliğini belirlemek için her Trump'ın önerdiği sıtma ilacı dahil olmak üzere iki ilaç üzerine çalışma yaptılar 

Brezilya'da  hastaneye yatırılan 81 hasta üzerinde yapılan çalışmada yarısına beş gün boyunca günde iki kez 50 miligram klorokin dozu verildi. Diğer katılımcılara 10 gün boyunca 600 miligram doz verildi.

Çalışmaya göre, daha yüksek doz alan hastalarda üç gün içinde kalp aritmileri veya kalbin uygun olmayan şekilde atması görülmeye başladı . 

11 hasta tedavinin altıncı gününde öldü ve yüksek dozajlarla ilgili araştırmaların sona ermesine neden oldu. 

Times, çalışmanın alt dozaj kısmında ağır hastaların tedavisinde etkili olup olmadığını ölçmek için yeterli hasta içermediğini belirtti. Araştırmacılar, klorokin etkinliğini değerlendiren daha fazla çalışmaya "acilen ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.



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