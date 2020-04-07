Korona virüste hangi hastalar yoğun bakıma alınır?

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın doktorlarının tavsiyesi üzerine önlem olarak bu adımın atıldığı belirtildi.

Yoğun bakım nedir?

Yoğun bakım üniteleri, ağır hastalara yakın gözetim altında tedavi uygulamak için düzenlenmiş özel koğuşlar.

Bu koğuşlarda daha az sayıda hasta bulunuyor. Doktorlar ve hemşireler hastalarla bire bir ilgileniyor.

Hastaların etrafı özel gözetim ekipmanı ile donatılıyor ve durumları sürekli takip ediliyor.

Londra'da ExCeL Fuar Merkezi'nin Covid-19 hastaları için sahra hastanesine dönüştürülmesiyle Pazar günü açılışı yapılan Nightingale Hastanesi'nde 4000 adet yoğun bakım yatağı bulunuyor.



Kimler yoğun bakıma ihtiyaç duyar?





Birçok hasta çeşitli nedenlerle yoğun bakıma ihtiyaç duyabiliyor.





Kimi hastalar ağır bir ameliyatın ardından iyileşme sürecinde, kimileri ise örneğin trafik kazasında ağır yaralanma gibi ciddi bir travma sonrasında yoğun bakıma alınıyor.





Başbakan Johnson ise 10 günü aşkın devam eden koronavirüs enfeksiyonunda düzelme kaydedilmediği için daha yoğun bir gözetim ve bakıma ihtiyaç duyabileceği ihtimali üzerine önlem olarak yoğun bakıma alındı.





Johnson'ın yüksek ateş de dahil olmak üzere Covid-19 semptomları düzelme göstermedi.





Koronavirüs akciğerlerde enfeksiyona yol açabiliyor. Johnson'ın da nefes almakta güçlük çektiği, ancak henüz solunum cihazına bağlanmadığı belirtiliyor.



