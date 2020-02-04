Samanyolu Haber /Sağlık / Korona virüste korkutan bulgu: Ortak eşya kullanmayla da bulaşabiliyor /04 Şubat 2020 14:07

Korona virüste korkutan bulgu: Ortak eşya kullanmayla da bulaşabiliyor

Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında acil durum ilan edilmesine neden olan koronavirüsün yalnızca solunum yoluyla değil, başka yollarla da bulaşabildiği keşfedildi. Bilim insanları, koronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da virüs tespit edildiğini açıkladı.

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Çin Guangzhou'da bilim insanlarının koronavirüs ile ilgili yaptığı son keşif endişeye yol açtı.

Koronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da aynı virüsün tespit edilmesi, hastalığın yayılması konusunda bilinmeyen ve tespit edilmemiş yollar olabileceğini ortaya çıkardı. 

Uzmanlar ise, virüsün telefon ekranı, bilgisayar klavyesi, musluk ve diğer objeler üzerinden transfer edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu. 

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin bölgesindeki bir hasta da, başka bir hastayla aynı mikrofonu kullandığını açıklamıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti.
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