Korona virüsü aşısı Türkiye'de eczanelerde satılacak

Ülkeler art arda buldukları corona virüsü aşılarını tanıtırken Türkiye'de devletin Çin'den gelecek CoronaVac aşısı ile geniş çapta aşılama yapacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçen hafta duyuruldu.

Bu hafta ise SinoVac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısı dışındaki aşıların eczaneler aracılığı ile temin edilebileceği öğrenildi. Yani ABD'li Moderna, Biontech-Pfizer veya AstraZeneca-Oxford'un ürettiği aşılardan vurdurmak isteyen vatandaşlar eczanelerin yolunu tutacak.

Devletin yapacağı Çin aşısı tamamen ücretsiz olup SGK tarafından karşılanırken diğer aşıların Türkiye'de kaç paraya satılacağı henüz bilinmiyor.

İLAÇTA KUR 3.81

Örneğin AB'nin Biontech-Pfizer aşısına doz başına 15.5 euro (150 TL) ödeyeceği açıklandı. Fakat Türkiye'de aşı fiyatları güncel kur üzerinden değil ilaç sanayi ile devletin ortaklaşa belirlediği ilaç kuru üzerinden hesaplanıyor. Türkiye'de şu an ilaç için belirlenen euro kuru 3.81 TL seviyesinde.

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin farklı aşılara erişmek isteyen vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söylüyor. Şahin farklı aşıların fiyatından çok Türkiye'ye temini noktasındaki gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ifade ederken Türkiye'de farklı aşıların dozunun 120 TL civarında satılmasını beklediğini belirtiyor.

İLAÇ FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Şahin, “Türkiye'de ilaç fiyatları hesaplanırken, Avrupa'da en ucuza ilaç satan 5 ülkedeki ilaç fiyatlarının ortalaması alınıyor. Bu ülkeler Fransa, Portekiz , İspanya, İtalya, Yunanistan. Daha sonra o fiyatında yüzde 60'ı alınarak euro olarak bir fiyat çıkıyor. İlaçta en son karar verilen euro kuru olan 3,8155 TL ile çarpılarak ilacın fiyatı belirleniyor.” diyerek ilaçta fiyat hesaplamasını anlattı. Şahin sözlerini şu şekilde tamamladı: Devletimiz ilaç firması ile gerekli görüşmeleri yaparak en optimum fiyatı yakalamaya çalışacak.

ECZANELERİN AŞI YAPMA YETKİSİ YOK

Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez, Türkiye'de eczacıların aşı yapma yetkisi olmadığını belirterek grip aşısı yaptırmak isteyenleri de aile hekimlerine yönlendirdiklerini anlatıyor.









Covid-19 aşıları için sağlık sistemi üzerindeki yükü almak adına eczacılara da aşı yetkisi verilmesi gerektiğini anlatan Sönmez aşı fiyatının serbest piyasada belirlenmesi gibi bir durumun mümkün olmayacağını ifade etti. Sönmez, “Bu aşı eğer eczanelerde satılacak bir aşı olursa bize depo üzerinden belli bir fiyatla geliyor zaten onun da satış fiyatı belirleniyor ve tüm illerde bu aşı aynı fiyata satılır” ifadelerini kullandı.





RESMİ BİLGİLENDİRME YAPILMADI

Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin henüz resmi kanallardan corona aşısı hakkında kendilerine bilgilendirme yapılmadığını belirterek grip aşısının temininde dahi yaşanan sorunları aktardı.





AŞILARI YAPTIRANLAR NELER DİYOR?

Aşı gönüllüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek'e Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısının ikinci dozu 28 Ekim tarihinde yapıldı. Aşı uygulamasının ardından konuşan Prof. Dr. Gerek, “Birinci aşıdan bugüne kadar geçen sürede aşıdan kaynaklı herhangi bir yan etki hissetmedim. Bugün aşının ikinci dozunu olduk. Bundan sonraki süreçte ilgili arkadaşlarımız, herhangi bir yakınma olup olmadığını yakından takip edecekler. Bizim de bir takip formumuz var ve o takip çizelgesine gelişmeleri işleyeceğiz. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz” demişti.





Pfizer-Biontech’in aşısının da Türkiye’deki testleri devam ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal da aşıyı üzerinde deneyenlerden. Ünal 13 Kasım tarihinde SÖZCÜ Haftasonu’na yaptığı açıklamada, “Aşı 27 Ekim günü bende uygulandı ve ilk gün hafif biçimde ateşim yükseldi, onun dışında hiçbir yakınmam yok.” ifadelerini kullanmıştı.





ÇİN’DE GENEL DURUM

Çin'de pek çok firma corona virüsüne karşı aşı üretiyor. Bu firmaların klinik testlerinin ne aşamada olduğuna ilişkin ortada düne kadar net bir veri olmasa da Çin hükümeti aşının insanlara yapılmasına izin veriyor. Çin'de pek çok kişi özellikle yurt dışındaki okullarına geri dönmek isteyen öğrenciler özel şirketlerin ürettiği aşılardan kullanıyor.









Devlet halihazırda resmi olarak Zhejang eyaletinde risk grupları öncelikli olmak üzere halka aşı veriyor. Aşının yıl sonunda devlet tarafından bütün ülkeye dağıtılması bekleniyor. Çin'de önde gelen aşı üreticileri Sinovac Biotech, Sinopharm ve CanSino Biologics. Kimi vatandaşlar aşının iki dozu için 68 dolar öderken kimileri ise özel hastanelerde 300 dolara kadar aşı vurdurabiliyor. Çin'de yapılan klinik deneylere ilişkin elde tam bir bulgu olmasa da Sinopharm hali hazırda 350 bin kişiye klinik deneyler harici aşı vermiş.





Firma 40 bin insan üzerinde yapılacak testlerin yakında tamamlanacağını bildiriyor. Batılı bilim insanları üçüncü faz klinik testler tamamlanmadan Çin'de halka aşı yapılmasına izin verilmesinin insan sağlığına zarar verebileceğini ifade ediyor.





CoronaVac’ın aşısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi öğretim görevlisi Naor Bar-Zeev faz 3 çalışmaları gelmeden aşı hakkında yorum yapmanın doğru olmadığını söyledi.